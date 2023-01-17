Миндубаев Андрей Фаридович
Место рождения
Дата рождения23.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1979
Рождение ребёнка
31.08.2005
Сын: Миндубаев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Миндубаева Елена Владимировна
Рождение ребёнка
24.12.2014
Сын: Миндубаев Борис Андреевич
Мать ребёнка: Миндубаева Елена Владимировна
Рождение ребёнка
27.12.2016
Сын: Миндубаев Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Миндубаева Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно