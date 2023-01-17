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Миндубаев Андрей Фаридович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

23.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1979

Отец: Миндубаев Фарид Абдуллович

Мать: Миндубаева Елена Борисовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.08.2005

Сын: Миндубаев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Миндубаева Елена Владимировна

Рождение ребёнка
24.12.2014

Сын: Миндубаев Борис Андреевич

Мать ребёнка: Миндубаева Елена Владимировна

Рождение ребёнка
27.12.2016

Сын: Миндубаев Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Миндубаева Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миндубаева Елена Владимировна

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