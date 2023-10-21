Степанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Шулаев-Тонкачёв Николай Сергеевич

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
22.11.1872

Дочь: Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Шулаев-Тонкачёв Николай Сергеевич

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулаев-Тонкачёв Николай Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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