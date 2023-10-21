Степанида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Шулаев-Тонкачёв Николай Сергеевич
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
22.11.1872
Дочь: Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Шулаев-Тонкачёв Николай Сергеевич
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно