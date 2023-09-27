Вишневская (Левандовская) Ева
Место рожденияВискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: Левандовский Викентий
Мать: Левандовская Розалия
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
23.11.1873
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Михальская Марцелла Яновна
Отец ребёнка: Вишневский Ян Иосифович
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Хайдук Анеля Яновна
Отец ребёнка: Вишневский Ян Иосифович
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Вишневский Ян Иосифович
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1884
Дочь: Посел Валерия Яновна
Отец ребёнка: Вишневский Ян Иосифович
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Вишневская Станислава Яновна
Отец ребёнка: Вишневский Ян Иосифович
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Эрстекис Марианна Яновна
Отец ребёнка: Вишневский Ян Иосифович
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя