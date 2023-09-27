Вишневская (Левандовская) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневская (Левандовская) Ева

Место рождения

Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Левандовский Викентий

Мать: Левандовская Розалия

Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
23.11.1873

Муж: Вишневский Ян Иосифович

Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Михальская Марцелла Яновна

Отец ребёнка: Вишневский Ян Иосифович

Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Хайдук Анеля Яновна

Отец ребёнка: Вишневский Ян Иосифович

Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1882

Сын: Вишневский Пётр Янович

Отец ребёнка: Вишневский Ян Иосифович

Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1884

Дочь: Посел Валерия Яновна

Отец ребёнка: Вишневский Ян Иосифович

Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Вишневская Станислава Яновна

Отец ребёнка: Вишневский Ян Иосифович

Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Эрстекис Марианна Яновна

Отец ребёнка: Вишневский Ян Иосифович

Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
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