Киракосян Самвел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киракосян Эвелина Самвеловна
Мать ребёнка: Киракосян Эльвира Артуровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киракосян Владимир Самвелович
Мать ребёнка: Киракосян Эльвира Артуровна
Бракосочетание
Неизвестно