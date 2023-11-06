Агибалова (Прокопова) татьяна ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1922
Рождение ребёнка
15.01.1948
Дочь: Агибалова татьяна егоровна
Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович
Рождение ребёнка
03.10.1950
Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович
Рождение ребёнка
30.05.1952
Дочь: Агибалова валентина егоровна
Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович
Рождение ребёнка
12.08.1954
Дочь: Агибалова наталья егоровна
Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович
Рождение ребёнка
26.01.1957
Дочь: Агибалова ольга егоровна
Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович
Рождение ребёнка
03.12.1958
Дочь: Агибалова лидия егоровна
Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович
Рождение ребёнка
23.12.1960
Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович
Смерть
Неизвестно