Агибалова (Прокопова) татьяна ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агибалова (Прокопова) татьяна ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1922

Отец: Прокопов ефим данилович

Мать: Непочатых мария васильевна

Рождение ребёнка
15.01.1948

Дочь: Агибалова татьяна егоровна

Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович

Рождение ребёнка
03.10.1950

Сын: Агибалов павел егорович

Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович

Рождение ребёнка
30.05.1952

Дочь: Агибалова валентина егоровна

Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович

Рождение ребёнка
12.08.1954

Дочь: Агибалова наталья егоровна

Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович

Рождение ребёнка
26.01.1957

Дочь: Агибалова ольга егоровна

Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович

Рождение ребёнка
03.12.1958

Дочь: Агибалова лидия егоровна

Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович

Рождение ребёнка
23.12.1960

Сын: Агибалов виктор егорович

Отец ребёнка: Агибалов егор никифорович

Смерть
Неизвестно
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