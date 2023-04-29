Кучмасова Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1891 ст.
Сын: Кучмасов Митрофан Евфимович
Отец ребёнка: Кучмасов Евфимий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.04.1894
Дочь: Кучмасова Ирина Евфимовна
Отец ребёнка: Кучмасов Евфимий Григорьевич
Рождение ребёнка
07.06.1894
Дочь: Кучмасова Мария Евфимовна
Отец ребёнка: Кучмасов Евфимий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно