Кучмасова Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучмасова Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1891 ст.

Сын: Кучмасов Митрофан Евфимович

Отец ребёнка: Кучмасов Евфимий Григорьевич

Рождение ребёнка
09.04.1894

Дочь: Кучмасова Ирина Евфимовна

Отец ребёнка: Кучмасов Евфимий Григорьевич

Рождение ребёнка
07.06.1894

Дочь: Кучмасова Мария Евфимовна

Отец ребёнка: Кучмасов Евфимий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучмасов Евфимий Григорьевич

Смерть
Неизвестно