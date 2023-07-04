Бородько (Санькова) Дарья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородько (Санькова) Дарья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1904

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Бородько Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Бородько Григорий Андреевич

Ростовская обл., Азовский р-н, Александровка.
Рождение ребёнка
10.02.1930

Сын: Бородько Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Бородько Григорий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородько Григорий Андреевич

Смерть
1983
Ростовская область, город Азов.
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