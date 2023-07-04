Бородько (Санькова) Дарья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1904
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1926
Сын: Бородько Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Бородько Григорий Андреевич
Ростовская обл., Азовский р-н, Александровка.
Рождение ребёнка
10.02.1930
Сын: Бородько Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Бородько Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983
Ростовская область, город Азов.