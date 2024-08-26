Поженский Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоженский Иван Григорьевич

Поженский Иван Григорьевич

Место рождения

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Между 1881 и 1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Поженский Григорий Борисович

Мать: Поженская (Дектева) Евдокия Васильевна

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поженская Екатерина Матфеевна

Место жительства
Неизвестно
Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Поженская) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Поженская Екатерина Матфеевна

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Поженский Пётр Иванович

Мать ребёнка: Поженская Екатерина Матфеевна

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Поженский Григорий Иванович

Мать ребёнка: Поженская Екатерина Матфеевна

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Поженский Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Поженская Екатерина Матфеевна

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Поженская) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Поженская Екатерина Матфеевна

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1881 и 1892
Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Поженская) Лукия Ивановна

Мать ребёнка: Поженская Екатерина Матфеевна

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.