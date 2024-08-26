Поженский Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиМежду 1881 и 1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Поженская) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Поженская Екатерина Матфеевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Поженская Екатерина Матфеевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Поженский Григорий Иванович
Мать ребёнка: Поженская Екатерина Матфеевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Поженский Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Поженская Екатерина Матфеевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Поженская) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Поженская Екатерина Матфеевна
Смерть
Между 1881 и 1892
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Поженская) Лукия Ивановна
Мать ребёнка: Поженская Екатерина Матфеевна