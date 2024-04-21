Голод Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голод Иван Карпович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Голод Иван Карпович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Голод Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Голод Иван Карпович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Голод Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Голод Иван Карпович
Смерть
После 1797