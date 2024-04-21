Голод Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голод Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голод Иван Карпович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Голод Сергей Иванович

Отец ребёнка: Голод Иван Карпович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Голод Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Голод Иван Карпович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Голод Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Голод Иван Карпович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область

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