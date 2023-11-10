Векова (Кудрова) Галина
Место рождения
Дата рождения09.12.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Веков Владимир Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Векова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Веков Владимир Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Векова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Веков Владимир Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно