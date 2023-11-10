Векова (Кудрова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векова (Кудрова) Галина

Место рождения

Байдеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

09.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Байдеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Веков Владимир Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Векова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Веков Владимир Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Векова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Веков Владимир Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веков Владимир Витальевич

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