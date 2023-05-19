Демушкина (Лавриненко) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демушкина (Лавриненко) Клавдия Васильевна

Место рождения

Харьковская обл., Чугуевский р-он, село Новая Гнилица

Дата рождения

04.03.1919

Дата смерти

18.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковская обл., Чугуевский р-он, село Новая Гнилица
Рождение ребёнка
07.09.1951

Сын: Демушкин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Демушкин Иван Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демушкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Демушкин Иван Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демушкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Демушкин Иван Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демушкин Иван Фролович

Смерть
18.02.1990
Россия, Волгоградская область, г Волгоград