Демушкина (Лавриненко) Клавдия Васильевна
Место рожденияХарьковская обл., Чугуевский р-он, село Новая Гнилица
Дата рождения04.03.1919
Дата смерти18.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьковская обл., Чугуевский р-он, село Новая Гнилица
Рождение ребёнка
07.09.1951
Отец ребёнка: Демушкин Иван Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демушкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Демушкин Иван Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демушкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Демушкин Иван Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1990
Россия, Волгоградская область, г Волгоград