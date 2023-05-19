Демушкин Иван Фролович
Место рожденияТульская обл., Белевский р-он, дер. Зеново
Дата рождения14.11.1918
Дата смерти10.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1918
Отец: Дёмушкин Фрол Михайлович
Мать: Демушкина Марфа Петровна
Тульская обл., Белевский р-он, дер. Зеново
Работа или профессия
С 1941 по 1945
6 Гв. ТК 53 Гв. ТБр.
командир танковой роты, гв. ст. лейтенант | На подступах к Берлину получил проникающее ранение грудной клетки от пули снайпера. Информация о ранении: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=573293... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1951
Мать ребёнка: Демушкина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демушкин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Демушкина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демушкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Демушкина Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1991
Россия, Волгоградская область, г Волгоград
Похороны
Неизвестно
Волгоград