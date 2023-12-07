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Хазова Евдокия Матвеевна

Место рождения

Голики, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Матвей

Мать: не указана

Голики, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
08.02.1902 ст.

Муж: Хазов Георгий Васильевич

Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
18.09.1903

Дочь: Хазова Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Хазов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Хазов Федор Егорович

Отец ребёнка: Хазов Георгий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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