Хазова Евдокия Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.02.1902 ст.
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
18.09.1903
Дочь: Хазова Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Хазов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1907
Сын: Хазов Федор Егорович
Отец ребёнка: Хазов Георгий Васильевич
Смерть
Неизвестно