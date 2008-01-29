Толоцкий Владимир Георгиевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1945
Дата смерти29.01.2008
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1945
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.01.2008