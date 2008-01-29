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Толоцкий Владимир Георгиевич

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

08.07.1945

Дата смерти

29.01.2008

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1945

Отец: Толоцкий Георгий Борисович

Мать: Толоцкая Серафима Васильевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
18.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
29.01.2008
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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