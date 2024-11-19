Мумрина Прасковья Ивановна Около 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мумрина Прасковья Ивановна

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.01.1866 ст.

Муж: Мумрин Николай Степанович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.02.1867 ст.

Сын: Мумрин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Мумрин Николай Степанович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.04.1868 ст.

Сын: Мумрин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мумрин Николай Степанович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.09.1873 ст.

Сын: Мумрин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Мумрин Николай Степанович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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