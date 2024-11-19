Мумрина Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1866 ст.
Рождение ребёнка
04.02.1867 ст.
Сын: Мумрин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Мумрин Николай Степанович
Рождение ребёнка
13.04.1868 ст.
Отец ребёнка: Мумрин Николай Степанович
Рождение ребёнка
02.09.1873 ст.
Сын: Мумрин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Мумрин Николай Степанович
Смерть
Неизвестно