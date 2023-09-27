Новожилов Кузьма Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Кузьма Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Новожилов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Новожилов Иван Кузмич

Мать ребёнка: Новожилова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Кузминична

Мать ребёнка: Новожилова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Кузминична

Мать ребёнка: Новожилова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожилов Леонид Кузмич

Мать ребёнка: Новожилова Татьяна

Смерть
1931
Причина смерти: Неизвестно
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