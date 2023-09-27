Новожилов Кузьма Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1931
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Новожилов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Новожилова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Кузминична
Мать ребёнка: Новожилова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Кузминична
Мать ребёнка: Новожилова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новожилова Татьяна
Смерть
1931
Причина смерти: Неизвестно