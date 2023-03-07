Семагина-Никитина (Иванова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семагина-Никитина (Иванова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1867 ст.

Муж: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1867 ст.

Дочь: Семагина-Никитина Стефанида Михайловна

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1869 ст.

Сын: Семагин-Никитин Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1872 ст.

Сын: Семагин-Никитин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1874 ст.

Дочь: Семагина-Власова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1879 ст.

Сын: Семагин-Власов Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.

Дочь: Семагина-Власова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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