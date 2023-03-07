Семагина-Никитина (Иванова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1867 ст.
Дочь: Семагина-Никитина Стефанида Михайловна
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Рождение ребёнка
15.06.1869 ст.
Сын: Семагин-Никитин Тихон Михайлович
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Рождение ребёнка
19.07.1872 ст.
Сын: Семагин-Никитин Илья Михайлович
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Рождение ребёнка
21.07.1874 ст.
Дочь: Семагина-Власова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Рождение ребёнка
24.03.1879 ст.
Сын: Семагин-Власов Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.
Дочь: Семагина-Власова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Смерть
Неизвестно