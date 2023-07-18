Тетелютина (Тетелютина) Феодосия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТетелютина (Тетелютина) Феодосия Афанасьевна

Тетелютина (Тетелютина) Феодосия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Афанасий Корнильевич

Мать: Соломонида Тимофеевна

Бракосочетание
27.01.1882

Муж: Тетелютин Иван Данилович

с. Сидорово
27 января 1882 г. жених казенного ведомства деревни Цепелка крестьянский сын Иван Данилов православного вероисповедания первым браком 22 года и того же ведомства деревни Строева крестьянская дочь Феод... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1882

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Тетелютин Иван Данилович

Цепелка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close