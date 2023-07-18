Тетелютина (Тетелютина) Феодосия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Афанасий Корнильевич
Мать: Соломонида Тимофеевна
Бракосочетание
27.01.1882
с. Сидорово
27 января 1882 г. жених казенного ведомства деревни Цепелка крестьянский сын Иван Данилов православного вероисповедания первым браком 22 года и того же ведомства деревни Строева крестьянская дочь Феод... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1882
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Тетелютин Иван Данилович
Цепелка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно