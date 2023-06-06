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Жарикова Васса Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1853

Сын: Жариков Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Жариков Алексей Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1855

Сын: Жарикова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Жариков Алексей Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариков Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно