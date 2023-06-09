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Бурцев Николай Иванович

Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

27.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1954

Отец: Бурцев Иван

Мать: Бурцева Александра

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1978

Дочь: Чебанова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Бурцева Елена Степановна

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1987

Сын: Бурцев Олег Николаевич

Мать ребёнка: Бурцева Елена Степановна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурцева Елена Степановна