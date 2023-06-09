Бурцев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения27.11.1954
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1954
Отец: Бурцев Иван
Мать: Бурцева Александра
Рождение ребёнка
02.06.1978
Дочь: Чебанова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Бурцева Елена Степановна
Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1987
Мать ребёнка: Бурцева Елена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурцева Елена Степановна