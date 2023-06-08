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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Татьяна
1976 г.р.
Наталья
1977 г.р.
Добавил:
ЕС
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1976
Дочь:
Татьяна
Мать ребёнка:
Нина
Рождение ребёнка
1977
Дочь:
Наталья
Мать ребёнка:
Нина
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