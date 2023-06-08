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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
1977 г.р.

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Нина