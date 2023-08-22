Лебедева (Тиханова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Тиханова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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