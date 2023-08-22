Лебедева (Тиханова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно