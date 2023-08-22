Лебедев Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1930
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1930
Отец: Лебедев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Лебедева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Лебедева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013