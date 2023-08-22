Лебедев Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1930

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1930

Отец: Лебедев Алексей

Мать: Бирюкова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Лебедева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Лебедева Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Мария Васильевна

Смерть
2013
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