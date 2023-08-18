Фон Кеппен (Трепова) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Кеппен (Трепова) Софья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

15.09.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 29.04.1902 по 1909

Муж: Тенишев Вячеслав Вячеславович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.03.1903

Дочь: Тенишева Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Тенишев Вячеслав Вячеславович

Смерть
15.09.1947
Место погребения: Коканд, Nice, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France (Франция)
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