Фон Кеппен (Трепова) Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти15.09.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 29.04.1902 по 1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.03.1903
Дочь: Тенишева Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Тенишев Вячеслав Вячеславович
Смерть
15.09.1947
Место погребения: Коканд, Nice, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France (Франция)