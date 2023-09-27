Ефимовский Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимовский Михаил Ефимович

Место рождения

Литва

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1685 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Литва
Имя при рождении Михаэль Иохим. Из литовских крестьян.
Бракосочетание
1714

Жена: Ефимовская Анна Самуиловна

Литва
Рождение ребёнка
1716

Сын: Ефимовский Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Ефимовская Анна Самуиловна

Литва
Место жительства
1725
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Когда на российский престол взошла Екатерина І, то она приказала разыскать своих родственников, живших в Прибалтике. В 1725 ко двору Её Величества были представлены, среди других родственников (Скавро... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Литва
Смерть
1726
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
или 1727
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