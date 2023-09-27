Ефимовский Михаил Ефимович
Место рожденияЛитва
Дата рожденияОколо 1680
Дата смерти1726
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Литва
Имя при рождении Михаэль Иохим. Из литовских крестьян.
Бракосочетание
1714
Литва
Рождение ребёнка
1716
Сын: Ефимовский Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Ефимовская Анна Самуиловна
Литва
Место жительства
1725
Когда на российский престол взошла Екатерина І, то она приказала разыскать своих родственников, живших в Прибалтике. В 1725 ко двору Её Величества были представлены, среди других родственников (Скавро... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Литва
Смерть
1726
или 1727