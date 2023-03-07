Щеулов (однодворец) Никита Федорович
Место рождения
Дата рождения08.09.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1867
Бракосочетание
30.?.1887
Жена: Щеулова Марфа Асеева
Рождение ребёнка
27.05.1899
Сын: Щеулов (однодворец) Иван Никитич
Мать ребёнка: Щеулова Марфа Асеева
Рождение ребёнка
31.05.1900
Дочь: Ирина Никитична
Мать ребёнка: Щеулова Марфа Асеева
Рождение ребёнка
07.11.1901
Дочь: Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Щеулова Марфа Асеева
Рождение ребёнка
19.02.1905
Дочь: Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Щеулова Марфа Асеева
Рождение ребёнка
15.11.1906
Сын: Щеулов (однодворец) Николай Никитич
Мать ребёнка: Щеулова Марфа Асеева
Смерть
Неизвестно