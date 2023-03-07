Щеулов (однодворец) Никита Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулов (однодворец) Никита Федорович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

08.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1867

Отец: Щеулов (однодворец) Федор Иванович

Мать: Щеулова Мария Леонтьевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1887

Жена: Щеулова Марфа Асеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1899

Сын: Щеулов (однодворец) Иван Никитич

Мать ребёнка: Щеулова Марфа Асеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
31.05.1900

Дочь: Ирина Никитична

Мать ребёнка: Щеулова Марфа Асеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1901

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Щеулова Марфа Асеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1905

Дочь: Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Щеулова Марфа Асеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1906

Сын: Щеулов (однодворец) Николай Никитич

Мать ребёнка: Щеулова Марфа Асеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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