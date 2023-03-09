Рудаков Сафон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудаков Сафон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.2029

Дочь: Панина- Рудакова Минадора Сафоновна

Мать ребёнка: Рудакова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катаева Васса Сафоновна

Мать ребёнка: Рудакова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Ксения Сафоновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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