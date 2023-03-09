Рудаков Сафон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.2029
Дочь: Панина- Рудакова Минадора Сафоновна
Мать ребёнка: Рудакова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катаева Васса Сафоновна
Мать ребёнка: Рудакова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Ксения Сафоновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудакова Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно