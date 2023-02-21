Пронина (Семенченко) Олеся Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1981
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.11.2005
Дочь: Тимофеева Маргарита Денисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.07.2014
Дочь: Пронина Эмилия Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.08.2018
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.07.2020
Дочь: Пронина Василена Андреевна
Отец ребёнка: не указан