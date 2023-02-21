Пронина (Семенченко) Олеся Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Семенченко) Олеся Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1981

Отец: не указан

Мать: Бочарова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.2005

Дочь: Тимофеева Маргарита Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.07.2014

Дочь: Пронина Эмилия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.2018

Сын: Пронин Иван Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.07.2020

Дочь: Пронина Василена Андреевна

Отец ребёнка: не указан

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