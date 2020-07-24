Пронина Василена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Василена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.2020

Отец: не указан

Мать: Пронина Олеся Николаевна

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