Potocka (Sanguszko) (Branicka Sanguszko-Kowelska) Екaтepина Ксаверьевна
Место рожденияWarsaw, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland
Дата рождения1781
Дата смерти1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Warsaw, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
26.03.1818
Дочь: Aleksandra Julia
Отец ребёнка: Граф Потоцкий Станислав Станиславович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1820
Krzeszowice, krakowski, Lesser Poland Voivodeship, Poland