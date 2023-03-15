Potocka (Sanguszko) (Branicka Sanguszko-Kowelska) Екaтepина Ксаверьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Potocka (Sanguszko) (Branicka Sanguszko-Kowelska) Екaтepина Ксаверьевна

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Место рождения

Warsaw, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

Дата рождения

1781

Дата смерти

1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Warsaw, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
26.03.1818

Дочь: Aleksandra Julia

Отец ребёнка: Граф Потоцкий Станислав Станиславович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1820
Krzeszowice, krakowski, Lesser Poland Voivodeship, Poland
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