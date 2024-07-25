Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2022

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