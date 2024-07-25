Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вячеслав
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2022