Кебкал Харитина Ираковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Кебкал Демид Никифорович/Никитович
Отец ребёнка: Кебкал Никифор Мартынов
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Евгения Никифоровна
Отец ребёнка: Кебкал Никифор Мартынов
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Кебкал Никифор Мартынов
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Кебкал Никифор Мартынов
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно