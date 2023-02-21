Кебкал Харитина Ираковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКебкал Харитина Ираковлева

Кебкал Харитина Ираковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Кебкал Демид Никифорович/Никитович

Отец ребёнка: Кебкал Никифор Мартынов

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Евгения Никифоровна

Отец ребёнка: Кебкал Никифор Мартынов

Рождение ребёнка
1726

Сын: Кебкал Иосиф Никифорович

Отец ребёнка: Кебкал Никифор Мартынов

Рождение ребёнка
1739

Сын: Кебкал Стефан Никифоров

Отец ребёнка: Кебкал Никифор Мартынов

Чернигов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close