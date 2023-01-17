Кебкал Никифор Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Кебкал Демид Никифорович/Никитович
Мать ребёнка: Кебкал Харитина Ираковлева
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Евгения Никифоровна
Мать ребёнка: Кебкал Харитина Ираковлева
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Кебкал Харитина Ираковлева
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Кебкал Харитина Ираковлева
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно