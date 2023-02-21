Крюкова Римма Хайдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Римма Хайдаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1965

Отец: не указан

Мать: Сосновцева Нина Михайловна

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