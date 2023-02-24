Игушкин Анатолий Васильевич
Место рожденияМары
Дата рождения02.12.1938
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1938
Мары
Рождение ребёнка
08.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Мары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2016
Мары