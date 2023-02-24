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Игушкин Анатолий Васильевич

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Место рождения

Мары

Дата рождения

02.12.1938

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1938

Отец: Игушкин Василий Владимирович

Мать: Игушкина Анна Гавриловна

Мары
Рождение ребёнка
08.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Мары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
Мары
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