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Татьяна Федосовна
Татьяна Федосовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1767
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федос Тимофеевич
1729 г.р.
Мать
Дарья Ивановна
1730 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец:
Федос Тимофеевич
Мать:
Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно
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