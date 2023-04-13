(Вотякова) Елена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокiя Васильева
Отец ребёнка: Вотяков Василiй Гаврилов
Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вотякова Марiя Васильева
Отец ребёнка: Вотяков Василiй Гаврилов
Сениха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно