(Вотякова) Елена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Елена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокiя Васильева

Отец ребёнка: Вотяков Василiй Гаврилов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотякова Марiя Васильева

Отец ребёнка: Вотяков Василiй Гаврилов

Сениха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно