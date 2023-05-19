Вотяков Василiй Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокiя Васильева
Мать ребёнка: Елена Федорова
Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вотякова Марiя Васильева
Мать ребёнка: Елена Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно