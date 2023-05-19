Вотяков Василiй Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотяков Василiй Гаврилов

Место рождения

Сениха, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сениха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокiя Васильева

Мать ребёнка: Елена Федорова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотякова Марiя Васильева

Мать ребёнка: Елена Федорова

Сениха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно