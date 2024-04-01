Шмурыгин Василий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмурыгин Василий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмурыгина (Саушкина) Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
07.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмурыгина (Саушкина) Клавдия Григорьевна

Смерть
До 1980

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