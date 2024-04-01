Шмурыгин Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмурыгина (Саушкина) Клавдия Григорьевна
Смерть
До 1980