Сапрыкина (Теряева) Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Теряев ?
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1884
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.09.1885
Дочь: Любовь Емельянова
Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1886
Сын: Сапрыкин Дмитрий Емельянов
Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.07.1889
Сын: Сапрыкин Михаил Емельянов
Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.05.1892
Дочь: Елена Емельяновна
Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.01.1895
Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.08.1898
Дочь: Наталья Емельянова
Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.08.1900
Сын: Сапрыкин Максим Емельянов
Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
01.07.1901
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно