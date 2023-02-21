Сапрыкина (Теряева) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Теряева) Евдокия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Теряев ?

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1884

Муж: Сапрыкин Емельян Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.09.1885

Дочь: Любовь Емельянова

Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1886

Сын: Сапрыкин Дмитрий Емельянов

Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.07.1889

Сын: Сапрыкин Михаил Емельянов

Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.05.1892

Дочь: Елена Емельяновна

Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.01.1895

Сын: Сапрыкин Иоанн Емельянов

Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.08.1898

Дочь: Наталья Емельянова

Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.08.1900

Сын: Сапрыкин Максим Емельянов

Отец ребёнка: Сапрыкин Емельян Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
01.07.1901

Муж: Кобзев Георгий Никифоров

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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