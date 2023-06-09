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Попов Тихон Фролович

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Попов Фрол

Мать: не указана

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.04.1911

Сын: Попов Николай Тихонович

Мать ребёнка: Александра Лазаревна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Александра Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья Тихоновна

Мать ребёнка: Александра Лазаревна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Александра Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр Тихонович

Мать ребёнка: Александра Лазаревна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Неизвестно