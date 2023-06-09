Попов Тихон Фролович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Попов Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1911
Мать ребёнка: Александра Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван Тихонович
Мать ребёнка: Александра Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья Тихоновна
Мать ребёнка: Александра Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александра Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр Тихонович
Мать ребёнка: Александра Лазаревна
Смерть
Неизвестно