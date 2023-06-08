(Панькова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Панькова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1999

Отец: Паньков Алексей

Мать: Панькова Юлия