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(Панькова) Татьяна
(Панькова) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1999
Пол
Женский
Отец
Паньков Алексей
Мать
Панькова (Астрихинский) Юлия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1999
Отец:
Паньков Алексей
Мать:
Панькова Юлия
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