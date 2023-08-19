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Хромых Лазарь Семенов

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Хромых Георгий Лазарев

Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Хромых Тимофей Лазарев

Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.07.1908

Дочь: Мария Лазарева

Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.10.1910

Сын: Хромых Иван Лазарев

Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.03.1912

Дочь: Дарья Лазарева

Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.04.1914

Сын: Хромых Иосиф Лазарев

Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.02.1916

Сын: Хромых Алексей Лазарев

Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромых Евдокия Лукьянова

Смерть
Неизвестно
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