Хромых Лазарь Семенов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
22.02.1906
Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
13.07.1908
Дочь: Мария Лазарева
Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
10.10.1910
Сын: Хромых Иван Лазарев
Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
16.03.1912
Дочь: Дарья Лазарева
Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
03.04.1914
Сын: Хромых Иосиф Лазарев
Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
23.02.1916
Мать ребёнка: Хромых Евдокия Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хромых Евдокия Лукьянова
Смерть
Неизвестно