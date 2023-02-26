Агрипина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

До 1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1871

Сын: Фёдор Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1872

Сын: Афанасий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Иванов

Смерть
До 1873
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