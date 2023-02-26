Агрипина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиДо 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1871
Сын: Фёдор Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
30.04.1872
Сын: Афанасий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Иванов
Смерть
До 1873