--- Панкратий Кинтилианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди--- Панкратий Кинтилианов

--- Панкратий Кинтилианов

Место рождения

Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: --- Кинтилиан Федоров

Мать: --- Февронья Тарасова

Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Тарасов Иван Панкратов

Мать ребёнка: --- Матрона Фотиева

Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Тарасов Федор Панкратов

Мать ребёнка: --- Матрона Фотиева

Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Тарасова Анна Панкратова

Мать ребёнка: --- Матрона Фотиева

Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1878 ст.

Дочь: Тарасова Пелагея Панкратова

Мать ребёнка: --- Матрона Фотиева

Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Тихон Панкратов

Мать ребёнка: --- Матрона Фотиева

Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Исидор Панкратов

Мать ребёнка: --- Матрона Фотиева

Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: --- Матрона Фотиева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close