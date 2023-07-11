--- Панкратий Кинтилианов
Место рожденияСельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: --- Кинтилиан Федоров
Мать: --- Февронья Тарасова
Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: --- Матрона Фотиева
Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: --- Матрона Фотиева
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Тарасова Анна Панкратова
Мать ребёнка: --- Матрона Фотиева
Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1878 ст.
Дочь: Тарасова Пелагея Панкратова
Мать ребёнка: --- Матрона Фотиева
Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: --- Матрона Фотиева
Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: --- Матрона Фотиева
Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: --- Матрона Фотиева
Смерть
Неизвестно