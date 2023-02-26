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Феврония Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

06.06.1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Потапов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Семён Гавриилов

Отец ребёнка: Гавриил Потапов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1821

Сын: Максим Гавриилов

Отец ребёнка: Гавриил Потапов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрона Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Потапов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Потапов

Смерть
06.06.1844
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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