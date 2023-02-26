Феврония Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти06.06.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Потапов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Семён Гавриилов
Отец ребёнка: Гавриил Потапов
Рождение ребёнка
21.01.1821
Сын: Максим Гавриилов
Отец ребёнка: Гавриил Потапов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрона Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Потапов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Потапов
Смерть
06.06.1844
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище