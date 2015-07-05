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Барсегян Ясмина Робертовна
Барсегян Ясмина Робертовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.2015
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Барсегян (Разяпова) Римма Шамильеана
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2015
Отец: не указан
Мать:
Барсегян Римма Шамильеана
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