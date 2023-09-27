Дорошенко (Половец) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко (Половец) Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1631

Дата смерти

Около 1672

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1627 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1631

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь полковника Белоцерковского полка Семёна (Симеона) Половца, генерального судьи при гетмане Правобережной Украины.
Рождение ребёнка
Около 1653

Дочь: Лизогуб Любовь Петровна

Отец ребёнка: Дорошенко Пётр Дорофеевич

Чигирин, Черкаська область
Бракосочетание
Около 1669

Муж: Дорошенко Пётр Дорофеевич

Чигирин, Черкаська область
Место жительства
Неизвестно
Чигирин, Черкаська область
Смерть
Около 1672
Чигирин, Черкаська область
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