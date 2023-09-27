Дорошенко (Половец) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1631
Дата смертиОколо 1672
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1631
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь полковника Белоцерковского полка Семёна (Симеона) Половца, генерального судьи при гетмане Правобережной Украины.
Рождение ребёнка
Около 1653
Дочь: Лизогуб Любовь Петровна
Отец ребёнка: Дорошенко Пётр Дорофеевич
Бракосочетание
Около 1669
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1672