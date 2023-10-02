Кокорева (Грибаедова) Прасковья Иванова
Место рожденияг. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Кокорев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно