Кокорева (Грибаедова) Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева (Грибаедова) Прасковья Иванова

Место рождения

г. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Кокорев Михаил Иванович

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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