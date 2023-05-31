Патрушева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1917
Муж: Патрушев Алексей
Рождение ребёнка
20.08.1918
Сын: Патрушев Петр
Отец ребёнка: Патрушев Алексей
Рождение ребёнка
20.01.1921
Сын: Патрушев Александр
Отец ребёнка: Патрушев Алексей
Рождение ребёнка
26.02.1924
Сын: Патрушев Василий
Отец ребёнка: Патрушев Алексей
Смерть
Неизвестно