Патрушева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1917

Муж: Патрушев Алексей

Рождение ребёнка
20.08.1918

Сын: Патрушев Петр

Отец ребёнка: Патрушев Алексей

Рождение ребёнка
20.01.1921

Сын: Патрушев Александр

Отец ребёнка: Патрушев Алексей

Рождение ребёнка
26.02.1924

Сын: Патрушев Василий

Отец ребёнка: Патрушев Алексей

Смерть
Неизвестно